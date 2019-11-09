هواوى تعتزم طرح هاتف جديد

تعتزم شركة هواوي طرح هاتف ذكي جديد من سلسلة Y، يمتاز بأنه يقدم ثلاث كاميرات خلفية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية منبثقة.

وينتمى هاتف (هواوي واي 9 إس) Huawei Y9s إلى فئة الهواتف المتوسطة، وذلك بالنظر إلى المعالج، وباقي المواصفات.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD وبقياس 6.59 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويضم (هواوي واي 9 إس) – الذي يعمل بواجهة المستخدم EMUI 9.1 القائمة على الإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل – معالجًا من نوع (كيرين 710إف) Kirin 710F.

