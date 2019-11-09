6 خطوات لـ"رجيم الرضاعة"

يعانى الكثير من النساء من الوزن الزائد بسبب الحمل والرضاعة، وكشف العديد من الأطباء أن أنسب الاوقات لتخلص من الوزن الزائد هى فترة بعد الولادة مباشرآ.



ويأتي ذلك عن طريق اتباع العديد من الخطوات للتغذية السليمة والتخلص من الوزن الزائد:



- الحد من الكربوهيدرات في النظام الغذائي يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع، ولكن يجب التعويض عنها بالبروتين والفواكه والخضروات للوصول إلى الحد اليومي المطلوب من السعرات الحرارية.



- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بعد استشارة الطبيب، وبالاخص اليوجا والمشي مع الطفل، يمكن البدء بممارسة الرياضة من 20-30 دقيقة يوميًا، وما يصل إلى 150 دقيقة أسبوعيًا.



- تناول كمية كافية من الماء يوميًا والمحافظة على ترطيب الجسم حيث يساعد شرب الماء على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، ويجب تجنب المشروبات السكرية لأنها تحتوي على سعرات حرارية.



- الحرص على عدم تخطي أو إهمال أي وجبة أو اعتبار ذلك خطوة من خطوات عمل رجيم أثناء الرضاعة لخسارة الوزن، لأن ذلك سيؤدي لإبطاء عملية الأيض وانخفاض الطاقة، مما يسبب صعوبة في بقاء الجسم نشط وصعوبة في رعاية الطفل، كما يؤدي تخطي الوجبات إلى ثبات أو توقف خسارة الوزن.



- يمكن إضافة وجبات خفيفة وصحية بين الوجبات الرئيسة التي تساعد الأم للحصول على المزيد من الطاقة خلال اليوم، وتساعدها في التغلب على الجوع الذي تسببه الرضاعة.



- ضرورة الحرص على اخد قسط كافىء من النوم،لمساعدة الجسم على التعافي بشكل أسرع، وبالتالي فقدان الوزن بشكل أسرع.

