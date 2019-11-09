مصرع وإصابة 5 بانقلاب ميكروباص فى المنيا

لقي سائق مصرعه وأصيب 4 من ركاب ميكروباص بعد انقلابه في الطريق الصحراوي الشرقي «طريق الجيش» بين مركزي أبوقرقاص وملوي جنوبي المنيا.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارًا من العميد عصام أبوالفضل، رئيس فرع البحث لجنوب المنيا، بتلقيه بلاغًا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كل من «خالد أحمد عثمان- 52 سنة- سائق) مصاب بكسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وغيبوبة تامة وتمَّ تحويله إلى مستشفى المنيا الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة بالطريق قبل وصوله إلى لمستشفى الجامعي.



ووصل إلى المستشفى «عبدالكريم محمد محمود- 52 سنة) مصاب بكسر بالضلوع ونزيف بالصدر، وتمَّ تحويله إلى مستشفى المنيا الجامعي لسوء حالته، و«ريهام إبراهيم البدري- 18 سنة- طالبة) مصاب بجرح بفروة الرأس وقطع بوتر إبهام اليد اليسري، و«عبدالرحيم تميم- 47 سنة) مصاب بكسر بعظام الحوض وضلوع الصدر، و«حسن عبدالمجيد حماد- 59 سنة) مصاب بارتجاج وجروح وكدمات.



تبين من تحريات البحث الجنائي أنَّ السيارة انقلبت نتيجة انفجار أحد إطاراتها وعدم قدرة السائق على التحكم فيها، مما أدى إلى انقلابها وإصابة ركابها.



تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، التي قررت التصريح بدفن جثة السائق بعد تسليمها لذويها وسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالاتهم الصحية.