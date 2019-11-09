شاهد.. شام ابنة أصالة رفقة والدها وأختها غير الشقيقة

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة لها، أثناء لقائها بوالدها وأختها غير الشقيقة أنجيلا.



وظهرت شام في الصور وهي بحضن والدها وأختها الصغيرة، وعلقت على الصور، قائلة: "أخيرًا اجتمعت بأبي وأختي الملاك الجميلة أنجيلا".



وعلقت الفنانة أصالة، على ‏الصور التي نشرتها شام قائلة: "روح مامي".‏



وأثارت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين معلقين على جمال روح أصالة ووصفها بالملاك.



يُذكر أن الفنانة أصالة تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011.

