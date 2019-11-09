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رئيس "المصريين": السيسى يستهدف إعداد جيل جديد من المقاتلين فى حب مصر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:05 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، التفقدية لأكاديمية الشرطة؛ حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمامه وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية.

وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم السبت، إن تواجد الرئيس السيسي يؤكد طمأنة جميع الطلاب المتقدمين للانضمام إلى كتيبة حراس الوطن وحصن الأمن والأمان وأسرهم بأن معيار الكفاءة واجتياز اختبارات الالتحاق بالكلية الحربية والشرطة هو المعيار والفيصل في القبول، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي بهذه الخطوة يؤكد رفضه للواسطة والمحسوبية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يضرب المثل والقدوة لجميع المسئولين بالدولة، بأنه يتابع جميع القضايا التي تهم مصر وشعبها، مشيرًا إلى أن حوار الرئيس السيسي مع أبنائه من المتقدمين في كل القضايا الداخلية والخارجية يهدف إلى إعداد جيل جديد من المقاتلين في حب مصر ممن لديهم القدرة في الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن القوات المسلحة والشرطة الدرع الواقية للوطن والدول العربية فجيش مصر كان وسيظل التجسيد الحقيقي لمعاني الفداء والتضحية، وسيظل بالمرصاد لقوى الإرهاب والتطرف التي تحاول النيل من وطننا.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يحضر الاختبارات النهائية في كلية الشرطة مما يؤكد حرصة الشديد على انتقاء عناصر متميزة بكل حيادية وموضوعية تكون قادرة على العطاء وبذل الجهد والعرق لمواجهة كل التحديات وللحفاظ على حاله الاستقرار التي تعيشها البلاد.

وشدد على أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تختلف عن ذي قبل، حيث نعيش في أزهى عضور النزاهة والشفافية، والجميع سواسية أمام القانون، خلاف ما كنا نراه في ظل الأنظمة والحكومات السابقة.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة؛ حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمامه وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية.
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