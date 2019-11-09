تشديدات أمنية بمحيط مسجد الحسين تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي (صور)

يحتفل العالم العربي والإسلامي، اليوم السبت، بالمولد النبوي الشريف، إذ يقبل المصريون على كبرى المساجد للتصوف، والتجمع في حلقات الذكر وتناول الطعام، علاوة على شراء حلوى المولد.



ورصدت "الدستور" أجواء الاحتفال في محيط مسجد الحسين، حيث شهدت المنطقة، انتشار مكثف لقوات الأمن وعربات الأمن المركزي، لفرض الحالة الأمنية على المنطقة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية للمولد النبوي.



كما دفعت الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء، ودفعت وزارة الصحة بعدد من سيارات الإسعاف، للحفاظ على أرواح المواطنين، بجانب تزايد عمال النظافة في الشوارع ومحيط المسجد، تحسبًا لوقوع أي مناوشات، بسبب توافد الآلاف من المواطنين على مسجد الحسين.



جدير بالذكر أن مسجد الحسين ومحيطه، يحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال إقامة السرادقات، لتوزيع النفحات على جموع الناس.