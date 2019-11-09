جون بولتون يحمل "قنبلة" في فضيحة أوكرانيا

"جون بولتون" كلمة سر جديدة في قضية "عزل" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب فضيحة فساد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن بولتون، وهو مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، لديه معلومات هامة للغاية، فقد حضر الكثير من الاجتماعات والمحادثات ذات الصلة بالقضية التي لم تتم مناقشتها حتى الآن في كافة الشهادات التي أدلى بها.



وتابعت أن بولتون بالنسبة للبيت الأبيض والمشرعين قنبلة موقوتة مليئة بالمعلومات التي من شأنها أن تقلب القضية رأسًا على عقب.



وأكدت الشبكة أنه ليس من المرجح أن يفصح بولتون عن كل ما يملك في هذه القضية، فتاريخه يقول إنه مستعد لدعم السلطة التنفيذية ولكنه لن يتخلى عن دعم ترامب أو يقول إنه تصرف بشكل غير لائق.



وتابعت أن ترامب والجمهوريين لا يرغبون في التعاون مع لجنة التحقيق، ولكن من خلال شهادات مسئولي البيت الأبيض، فهم يرغبون في ضمان إرسال شهاداتهم للجنة المخابرات، وأن يستمع الأمريكان لجلسات الاستماع العامة المقرر إجراؤها بشكل علني.