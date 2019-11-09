"فاعل خير" حملة تنطلق في محافظة شمال سيناء

انطلقت اليوم السبت حملة " فاعل خير" والتى نظمتها إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية والمشرفة على الحملة، أن الحملة تهدف لتقديم الخير خاصة للأيتام والمعاقين والمرضى.



وقالت إن الحملة انطلقت من مستشفى العريش العام (قسمي الأطفال والباطنة): متجهة إلى دار الأيتام بالعريش، حيث تم تقديم حلاوة المولد وملابس شتوية للأيتام والأطفال، ثم توزيع كمية من اللحوم المقدمة من المحافظ (80 كيلو جرامًا)، لذوى الاحتياجات الخاصة في العريش والشيخ زويد، بمناسبة المولد النبوي الشريف.



ويشار إلى أن الحملة تشارك فيها قيادات من التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم ومدرسة التربية الفكرية، وبعض المدارس الأخرى إلى جانب جمعيتي "الفئات الخاصة"، و"أولادى" وبعض منظمات وقيادات المجتمع المدنى واتحاد الطلاب.