موكب الصوفية ينطلق إلى "الحسين" احتفالا بالمولد النبوى

بدأت الطرق الصوفية في الاحتشاد استعدادا للتوجه في مسيرة من مسجد الجفري بالدراسة حتى مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.



يأتي الاحتفال وسط تأمين من رجال الجيش والشرطة وغلق بعض الطرق لتيسير حركة أتباع الصوفية.



وتضمن الاحتفال توزيع حلوى ومشروب الكركديه، إلى جانب أغان في حب رسول الله من الفلوكلور النوبي.



وتبدأ الاحتفالات الرسمية للطرق الصوفية داخل مسجد الحسين بعد صلاة العشاء، وسيتم بثها على الهواء مباشرة.



ومن المقرر، حضور ممثلين لمشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الافتاء، ورموز التصوف في مصر بقيادة الدكتور عبدالهادي القصبي.