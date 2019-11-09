زيارة الرئيس السيسي إلى أكاديمية الشرطة (فيديو)
السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:55 م
ياسمين عباسطباعة
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، مقر أكاديمية الشرطة؛ لمتابعة اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.
وناقش "السيسي"، خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة، عددًا من الطلاب في القضايا الداخلية والخارجية، وعددا من الشئون العامة المتعلقة بتاريخ مصر، وما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كافة المجالات.
وأعرب "السيسي"، عن سعادته لما لمسه من وعي، وإدراك سليم من جانب المتقدمين من شباب مصر لما يدور من أحداث، ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي، ولحرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة ومواصلة العطاء جيل بعد جيل.
وشدد "السيسي"، خلال زيارته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة لإعداد جيل قادر على مواجهة كافة التحديات. شاهد
وناقش "السيسي"، خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة، عددًا من الطلاب في القضايا الداخلية والخارجية، وعددا من الشئون العامة المتعلقة بتاريخ مصر، وما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كافة المجالات.
وأعرب "السيسي"، عن سعادته لما لمسه من وعي، وإدراك سليم من جانب المتقدمين من شباب مصر لما يدور من أحداث، ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي، ولحرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة ومواصلة العطاء جيل بعد جيل.
وشدد "السيسي"، خلال زيارته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة لإعداد جيل قادر على مواجهة كافة التحديات. شاهد