خبير أمني: يجب اعتقال كل من أطلق الرصاص على الشباب العراقي

قال سرمد البياتي، الخبير الأمنى والاستراتيجي العراقي، إن قوات الأمن العراقية فضت اعتصامًا قرب جسر السنك، مؤكدًا أن أعداد المتظاهرين ليست كبيرة، ولا يوجد مخاطر ربما يكون في ساحة التحرير، لأن هذه الجسور قريبة من المنطقة الخضراء، مقر إقامة الحكومة العراقية.



وأضاف "البياتي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في حال تحقيق مطالب المتظاهرين يجب اعتقال كل من صوب رصاصة واحده تجاه المتظاهرين وتسبب في سقوط الشهداء في ساحات البلاد من الشباب العراقي، على الأقل حتى يشعر المواطن العراقى بأن هنالك حكومة تتعامل بالعدل بين المتظاهر والشرطي.



وأشار إلى أن أعداد المتظاهرين باتجاه جسر السنك قليلة ولا تحتاج لتدخل من قوات الأمن العراقي، مع وجود تشديدات أمنية كبيرة من الحكومة العراقية لقوات الأمن بعدم استخدام العنف، وذلك بعد وصول عدد الشهداء العراقيين إلى 300 شهيد و12 ألف جريح منذ اندلاع التظاهرات في منتصف الشهر الماضي.