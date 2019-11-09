بعد تراجع التضخم.. الإحصاء يرصد انخفاض أسعار السلع خلال عام

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع التي سجلت أسعارها تراجعًا خلال شهر أكتوبر من عام 2019 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه، والتي على إثرها تراجع التضخم السنوي إلى 2.4% مقابل 17.5% لنفس الشهر من العام السابق.



وفي مقدمة تلك السلع، انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -17.2% بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة- 37.0%، البطاطس بنسبة -22.8%، كما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة- 10.5% بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة -7.3%، ومجموعة الدواجن بنسبة -16.4%.



وفي المقابل، سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعًا قدره 6.4% بسبب إرتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 4.9%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.4% ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة 21.3%.



وسجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعًا قدره 11.3% بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 13.8%، مجموعـــة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 8.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 6%.