الإحصاء: مصر حققت أقل معدل تضخم منذ عام 2000

قال خالد السيد، مدير عام إدارة الأرقام القياسية والإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن أسعار معظم السلع الأساسية سجلت تراجعًا بنسب متفاوتة خلال العام الحالي 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، وتحديد الخضروات والفاكهة التي انخفضت أسعارها بنسبة جاوزت الـ17%، واللحوم والدواجن بنسبة 10.5%.



ولفت "السيد"، في تصريح لـ"الدستور"، إلي أن تراجع التضخم السنوي إلي حدود 2.4% هو الأقل منذ عام 2000، حيث كان قد سجل المعدل آنذاك 2.3%، مرجعًا ذلك إلي تحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية وإحكام الرقابة علي الأسواق والتوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق.



وكان جهاز الإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوى واصل تراجعه خلال شهر أكتوبر 2019، ليسجل 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى، فيما سجل معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر معدلًا 1% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.3% خلال شهر أغسطس الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجع المعدل إلي قيمة صفرية مطلع العام المقبل 2020.