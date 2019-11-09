وفد مسيحى يوزع حلوى المولد على المسلمين فى الدقهلية (فيديو)

عرض برنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، مقطع فيديو يرصد قيام وفد مسيحي بتوزيع حلوى المولد النبوي على المسلمين في إحدى مدارس محافظة الدقهلية.



وقال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن هناك آيات قرآنية كثيرة، وتوجيهات نوبية تؤكد على ضرورة التعامل بالحب والإحسان مع كل الأديان، مستشهدًا بقول الله تعالى: "لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".



وعقبت إحدى المشاركات في الوفد المسيحي، إن الشعب المصري مسلمين ومسيحيين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، مشيرة إلى أننا شعب واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وهو ما يجب أن نربي عليه النشء الجديد.