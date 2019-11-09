سعيد عبدالحافظ: بعض المنظمات الحقوقية الدولية ترى مصر بعين واحدة

قال سعيد عبدالحافظ، منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن بعض المنظمات الحقوقية الدولية والعفو الدولية ترى مصر من عين واحدة، وتتجاهل حقيقة الأوضاع وتحاول طمث بعض الحقائق من خلال تقاريرها.



وأضاف "عبدالحافظ"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظمات مثل هيومن رايتس لا تراعي المعايير والمصداقية في تقاريرها، ولابد أن تكون المراجع حقوقية تستند إلى الاتفاقيات التي التزمت بها الحكومة المصرية، وتملك الأمم المتحدة مراجعة ذلك بناءً على اتفاقيات الحكومات.



وتابع أن منظمة العفو الدولية ووتش تعتمدان في تقاريرهما استخدام مصطلحات سياسية، ما يدل على ضعف المنهجية وضعف الرصد والتوثيق والاعتماد على تقارير إعلامية لبعض القنوات المؤيدة الجماعة الإرهابية.