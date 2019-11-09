14 قياديًا إخوانيًا يطعنون على الأحكام الصادرة ضدهم بقضية "التخابر"

أودعت هيئة الدفاع عن 14 متهمًا بقضية التخابر مع حماس مذكرات الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد شيرين.



كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في 11 سبتمبر الماضي، قد قضت بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي، و5 آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".



كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 3 متهمين، و7 سنوات لمتهمين اثنين، فيما برأت 6 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد محمد مرسي الذي توفي خلال انعقاد محاكمته على ذمة نفس القضية في 17 يونيو الماضي.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيراني، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقى بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.