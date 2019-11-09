تفاصيل مشروع محطة مياه العلمين وتحدياته (فيديو)

قال محمد نصر، مدير مشروع محطة مياه العلمين، إنه عندما بدأنا في المشروع عام 2016 كانت المدينة غير مكتملة بالشكل الذي نراه حاليًا، فكان موقع المحطة على البحر في الاتجاه الشمالي بعيدًا عن الطريق 4 كيلومترات، وأقمنا حوالي 9 كيلومترات طرقًا حتى نستطيع الوصول لمعداتنا.



وأضاف "نصر"، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، أننا نحتاج أن نسير مسافة أكبر للبحر الأحمر حتى نصل للأعماق التي نحتاج إليها، مشيرًا إلى أنه وصل إلى 2 كيلو متر داخل البحر حتى نستطيع الوصول إلى المستوى الذي نسحب منه الكمية المطلوبة، ونحتاج أن نسحب أضعاف تلك المسافة.



وأوضح "نصر"، أن طبيعة التربة في البحر الأبيض المتوسط مختلفة عن البحر الأحمر، لافتًا إلى أن المحطة تحتاج عملية معالجة تامة للتربة، حتى لا يحدث أي شكل من أشكال انهيار التربة.