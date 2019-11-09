والدة أول طفل بلا أنف تكشف حقيقة تلقيها عرضًا لعلاجه بالخارج

تداول رواد مواقع التواصل، صورا للطفل محمد سيد، المولود بدون أنف، وعانت والدته حتى أصبح "موديل" لأشهر الماركات، حتى إن البعض أعلن عن تحمل تكاليف علاجه خارج مصر.



"الدستور" تواصلت مع الأم فأكدت أنها حتى الآن لم تتلق اتصالا من شخص أو مؤسسة تعلن تحملها تكاليف سفره.



وتابعت: "أناشد وزيرة التضامن أن تتحمل تكاليف علاج محمد، فكان له معاش تم قطعه، لأن شقيقه دخل مدرسة خاصة رغم أن جده الذي يتحمل التكاليف".



وقالت والدة محمد سيد، إنه أول طفل مصري يولد دون أنف ويتحول لموديل، وصاحبة صفحة محمد طفلي المعجزة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها قررت تجاوز التنمر الذي تعرض له ابنها إلى أن أصبح نجمًا يلتقط الجميع معه صورًا الآن.



