تجارة الجملة: انتظام صرف السلع التموينية

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر نوفمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 50% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.



وكانت قد نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن اعتزام إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أى سلعة من البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه يتم صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بشكلٍ شهرى منتظم، مُوضحةً أنها عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية (خاصةً السكر والزيت والأرز)، بكميات كبيرة واحتياطى استراتيجى لمدة لا تقل عن 3 أشهر لجميع المحافظات.



وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى توفير الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية خاصةً (السكر والزيت والمكرونة والبقوليات)، وغيرها من السلع الأخرى، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، والقمح بالنسبة للمطاحن، لافتةً إلى توافر منتجات اللحوم والدواجن، بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي فى كل المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مُخفضة.