طريقة تناول حلوى المولد دون الإضرار بالنظام الصحى

قدمت الدكتورة نورا حسب الله، أخصائي التغذية العلاجية، عدة نصائح لأكل حلوى المولد، لتجنب الإضرار بالنظام الصحي، أهمها كميات التناول.



وأضافت "حسب الله"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، أن الكمية المسموح بتناولها من الحلوى هي "مثل علبة الكبريت"، مع الحفاظ على أن تكون مرة واحدة في اليوم وأيامًا قليلة من الأسبوع، وتكون قطعة صغيرة لإشباع الرغبة.



وأوضحت أخصائي التغذية العلاجية، أن أفضل وقت لتناول الحلوي في الصباح، أو قبل التوجه إلي الجيم، لأن ممارسة الرايضة تحرق السكريات.