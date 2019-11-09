ضبط عصائر وحلوى فاسدة فى كفر الشيخ

شنّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف المهندس رجب عبد المنصف نايل، مدير الفرع، حملات مكبرة على الأسواق، والمحلات، والمصانع، لمتابعة الأسعار، وضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية.



وأسفرت الحملة، عن ضبط 5887 قطعة حلوى منتهية الصلاحية لإعادة تدويرها وبيعها، كما تم التحفظ على 4044 زجاجة عصير منتهية الصلاحية معدة للبيع، وذلك في نطاق مدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



يأتي ذلك، في إطار جهود جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس الجهاز، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، للعمل على ضبط الأسواق، والمنظومة الاستهلاكية، لما فيه مصلحة المواطن.