السبت 09 نوفمبر 2019 الموافق 12 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

القبلة

الأزهر: الاحتفال بمولد النبى عنوان محبته

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن نبينَّا محمدًا ﷺ هو الذي أتمَّ اللهُ تعالىٰ به النعمةَ، وقوَّم به الملةَ، وهدىٰ به العربَ والعجمَ، وحلَّت به أكابرُ النِّعَم، واندفعت به عظائمُ النِّقَم، فميلادُه ﷺ كان ميلادًا للحيا، وأنه في يوم الميلاد تتم نعمةُ الإيجاد التي هي سببُ كلِّ نعمةٍ بعدَها، ويومُ ميلاد النبي ﷺ سببُ كلِّ نعمةٍ للخَلْقِ في الدنيا والآخرة.


وأشار المركز إلي أن اللهُ تعالىٰ كرم أيامَ ميلادِ الأنبياء علىٰ نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وجعلها أيامَ بركةٍ وسلامٍ؛ فقال سبحانه وتعالىٰ عن سيدنا يحيىٰ بن زكريا علىٰ نبينا وعليهما الصلاةُ والسلامُ: {وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ...} [مريم:15]، وقال علىٰ لسان سيدنا عيسىٰ ابنِ مريم علىٰ نبينا وعليهما السلام: {وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ...} [مريم:33].

وأضاف المركز عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه كانت لبني إسرائيلَ أيامٌ نجَّاهم اللهُ تعالىٰ فيها من ظلمِ فرعونَ وبَطْشِهِ، وأمر نبيَّه موسىٰ علىٰ نبينا وعليه الصلاةُ والسلامُ أن يذكِّرهم بها؛ فقال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [إبراهيم:5]، فكذلك من أيام الله تعالىٰ علىٰ أهل الأرض مولدُ النبي ﷺ الذي دفع اللهُ به عن أهل الأرض ظلماتِ الغيِّ والبغيِ والضلالة.

وتابع: قد سنَّ لنا رسولُ اللهِ ﷺ بنفسه جنسَ الشكرِ لله تعالىٰ علىٰ ميلاده الشريف؛ فقد صحَّ أنه ﷺ كان يصوم يوم الاثنين، فلما سُئل عن ذلك قال: «ذلك يومٌ وُلِدتُ فيه»، موضحًا أنه إذا ثبت ذلك وعُلم فمن الجائز للمسلم -بل من المندوبات له- ألا يمرَّ يومُ مولدِه من غير البهجة والسرور والفرح به ﷺ، وإعلانِ ذلك، واتخاذِ ذلك عُنوانًا وشعارًا.

وتسائل المركز: هل ينكر عاقلٌ ذو لُبٍّ سليمٍ جوازَ الفرحِ بمولدِه، والاحتفاءِ بطلعته المُنيرةِ علىٰ الأرض ﷺ بهذه الطريقة الشرعية التي تندرج كلُّ تفصيلةٍ منها تحتَ أصلٍ من أصولِ الشرع الشريف، وقواعده الكلِّيَّة!، موضحًا أن الاحتفال بمولده ﷺ من المندوبات، وهو مظهر من مظاهر تعظيمه وتوقيره ﷺ الذي هو عنوان محبته ﷺ التي لا يكتمل إيمانُ العبدِ إلا بتحقيقها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

14 قياديًا إخوانيًا يطعنون على الأحكام الصادرة ضدهم بقضية "التخابر"

منذ حوالي 19 ساعة

تعاني من مرض نفسي.. كواليس رحلة موت "شهد" طالبة جامعة السويس

منذ حوالي 20 ساعة

كيف وصلت شهد إلى القاهرة؟.. القصة الكاملة لوفاة طالبة العريش

منذ يوم

والد أنغام: "أعلم أن ابنتى تستعجل دفنى"

ads

الصور

image description

الكاميرون يتعادل مع غانا فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما

image description

نجوم الفن في عزاء والد أكرم حسني

image description

المنتخب الأوليمبى يفتتح أمم إفريقيا بالفوز على مالى

image description

افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

والد أنغام: "أعلم أن ابنتى تستعجل دفنى"

كيف يحل الطب الشرعى لغز وفاة هيثم أحمد زكى؟

خطوة بديلة فى ملف "سد النهضة".. ماذا يعنى احتكام مصر للمادة الـ10 من اتفاق 2015؟

أيام زمان

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

4 أنواع من الأعشاب تساعدك على النوم العميق

دراسة: الجرى 50 دقيقة يجنبك أمراض القلب والسرطان

دراسة: المكملات الغذائية لا تمنع إصابة مرضى السكر بأمراض الكلى

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

الرئيس نيوز

أئمة الدعاة عن الزيادة الأخيرة التي أقرها وزير الأوقاف: تدفع للتفرغ في أمور الدعوة

أئمة الدعاة عن الزيادة الأخيرة التي أقرها وزير الأوقاف: تدفع للتفرغ في أمور الدعوة

بعد إيقاف برنامجه "شاهد على العصر".. بطيشة: هل يوجد لوبي إخواني في ماسبيرو؟

خاص.. مكي وعز فى بطولات مسرحية بالسعودية

منوعات

أجمل صور التهنئة بالمولد النبوى الشريف 2019

رسائل جديدة تهنئة المولد النبوى الشريف 2019

بيع مقتنيات للمغني الراحل كيث فلينت بـ450 ألف دولار

"إنستجرام" يحجب "الإعجابات" في الولايات المتحدة

كشكول

إحالة موظف بجامعة دمنهور للتحقيق بسبب زعزعة الثقة

أساتذة بالأزهر: أزمة في المناهج الموحدة بسبب أخطاء في كتاب "الأمير"

مدرسة بأسوان تقطع الأشجار والنخيل حفاظا على أرواح الطلاب

أستاذ بعلوم بنها يقود فريقًا علميًا لنشر أحدث كتاب عن "جيولوجية مصر"

إسلام سياسي

عاصم عبدالماجد يسخر من الإخوان بعد تقرير الأمم المتحدة

أخر تقاليع الإخوان.. الإرهابية تطلق خطة تحريضية ضد مصر يتزاعمها المقاول الأجير

إخواني منشق: "قادة الجماعة لا يعبدون سوى الدولار وفروج النساء"

باحثة كردية: المرأة مصل الحياة لتنظيم داعش لأنها تجلب المال

مقالات الرأي
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
بسنت حسن
خريف البهجة فى روسيا البيضاء
المزيد

الثقافة

انطلاق دورة "تحقيق النصوص المخطوطة" بمكتبة الإسكندرية غدًا

الجمعية المصرية للكاريكاتير تستضيف أعلام ومشاهير الأرمن في مصر

"المتفائل" يختتم لياليه بالقاهرة ويستعد للوجه البحري والصعيد

هكذا احتفلت "ثقافة القاهرة" بالمولد النبوى الشريف

صفحتنا ع الفيس بوك