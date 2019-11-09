إعلامى إخوانى: القاعدة والإخوان جزء من الإسلام (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو للإعلامي الإخواني الهارب حمزة زوبع، يعلن خلاله أن تنظيم القاعدة والإخوان جزء من الإسلام.



وأظهر الفيديو، "زوبع" قائلًا: "تنظيم القاعدة وطالبان دلوقتي بقت وحشة، رغم أن أمريكا بتقعد معاها دلوقتي والله، وبعدين تعالى ناخد كل التنظيمات اللي طلعت بعد كده، ونطلع تنظيمات تانية ونقول دي وحشة، الجهاد والجماعة الإسلامية، وبعدين اتبقى عندنا الإخوان".



وأردف: "خلينا نخلص الماتش بقى، فالإخوان وأنت بتضرب فيها، كل اللي أنت ضربت فيه جزء من الإسلام، صح سلوكه أم خطأ ده موضوع تاني".