الكويت تسحب أعضاء قنصليتها بالبصرة بسبب الاحتجاجات

قررت الكويت سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية الكويتية بمحافظة البصرة نظرًا لتدهور الأوضاع في المحافظة العراقية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.



وذكرت الصحيفة الكويتية نقلًا عن مصدر دبلوماسي، أن القنصل وأعضاء القنصلية سيصلون إلى منفذ العبدلي عصر اليوم.



ووقعت صدامات مساء أمس الجمعة، بين المحتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة العراقية استمرارًا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.



ويشهد العراق احتجاجات منذ أكتوبر الماضي، واحتشاد آلاف المواطنين العراقيين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، فيما وعد رئيس الحكومة العراقية بإجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين، معتبرًا أن التظاهرات أداة مهمة للضغط من أجل تحقيق الإصلاحات.