تسجيل صوتى.. عنصر فى حزب الله يوجه رسالة لحسن نصر الله يهدد فيها بالانشقاق

أذاعت فضائية "الحدث"، مقطع فيديو، لتسجيل صوتي، لأحد عناصر حزب الله يوجه رسالة خلاله لحسن نصر الله، أمين عام حزب الله، يهدد فيها بالانشقاق.



وتضمنت الرسالة قوله: "أنا بعتذر علشان مغير الصوت ومش عايز حد يعرفني، للحفاظ على أكل عيشي وعيالي أنا شاب من المجاهدين في حزب الله، أنا صار عندي خلاف بيني وبين نفسي، بس هال المرة غير الأمور لا تأخذ مجراها".



وجاء اعتراض الشاب المجاهد، على تحالف حسن نصرالله مع سعد الحريري، الذي حاربه من قبل، لكنه تحالف معه منذ انظلاق الثورة في لبنان، ووجه سؤالًا: "كيف تقبل ذلك على نفسك بعد أن سرق جهود الشعب وماله؟".