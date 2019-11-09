رئيس الوزراء العراقى يلتقى رئيس الجمهورية لبحث الأزمة السياسية

استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى بحث التطورات الجارية والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها استجابة لمطالب المتظاهرين، وسبل حفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد.



وكانت مصادر سياسية أشارت إلى أن هناك خلافات كبيرة بين عبد المهدي وبرهم صالح بسبب إصرار صالح على تغيير حقيقي في تشكيل الحكومة وإجراءات تلبية مطالب الجماهير المتظاهرة منذ أكثر من أسبوعين.



من جانب آخر، أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا بإعادة خدمة الإنترنت في بعض المدن العراقية بعد انقطاعها لمدة 3 أيّام، مع توتر في الشارع العراقي الذي يستعد، غدا الأحد، لعصيان مدني.