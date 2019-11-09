الحكومة العراقية تقرر حصر التظاهرات فى ساحة التحرير

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بإصدار قرار بشأن فتح كل الجسور في العاصمة العراقية بغداد، باستثناء جسر الجمهورية، وفقًا لقناة العربية السعودية.



فيما أوضح المصدر عن قرار الحكومة العراقية بحصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط.



وعادت خدمات الإنترنت إلى بعض محافظات العراق، اليوم، بعد انقطاعه، أمس الجمعة، بشكل غير معلن، حسبما نشرت قناة "السومرية" العراقية.



من جانبها، قالت قناة "العربية "السعودية، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي تجاه المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.



واشتبكت قوات مكافحة الشغب مع مئات المتظاهرين في شارع الرشيد، وقامت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وحاول المتظاهرون الوصول مجددًا إلى جسر الشهداء، لكن قوات الأمن تواصل منعهم لليوم الثالث على التوالي.



وتستمر التظاهرات العراقية لأسبوعها الرابع على التوالي، للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية وحل البرلمان العراقي، نظرًا لتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية بالعراق.