هاني كمال يكشف سبب تفضيله العمل الحكومي على التمثيل (فيديو)

كشف الفنان هاني كمال، وكيل وزارة الثقافة، سر تركه العمل الفني والبقاء على العمل الحكومي رغم شهرته، مشيرًا إلى أن سبب احتفاظه بالوظيفة الحكومية هو أن التمثيل مرحلة مؤقتة في حياة الفنان وليس عملًا دائمًا يتكسب منه.



وقال "كمال"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، إنه بدأ التمثيل منذ المرحلة الإعدادية، ثم انقطع عن التمثيل في المرحلة الثانوية، وشارك في عدة أعمال درامية مع الفنان أحمد زكي، ووردة الجزائرية وغيرهم، لافتًا إلى أنه بعد التحاقه بكلية تربية جامعة حلوان قسم اللغة الإنجليزية، انضم إلى فريق التمثيل داخل الجامعة في المسرح الجامعي.



وأشار "كمال" إلى أنه كتب كتابين للمسرح وهما دليل معلمي التربية المسرحية في المدارس المصرية، وكتاب خطة تدريس عملي لتنشيط التربية المسرحية، موضحًا أنه دخل المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج الأول على الدفعة، إلا أنه عمل أيضًا مدرس لغة إنجليزية.