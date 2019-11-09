«الوحيد» و«الغريبة».. الدستور «نيوز ليتر 62» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

نيام هادئون وهادئون وهادئون





«محمود درويش – الشخص الغريب»

«الوحيد»

«الغريبة»

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ62 من «الدستور News letter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة

ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

يلّا بينا على سيناء.. منزل و10 أفدنة فى شمال وجنوب أرض الفيروز

تتواصل فى منافذ بيع كراسة شروط الحصول على منزل و10 أفدنة بالتجمعات التنموية الزراعية الجديدة بشمال وجنوب سيناء، حركة الإقبال من كل محافظات مصر.





وعدد التجمعات 18 تجمعًا فى وسط وجنوب سيناء، وقيمة تكلفة المسكن 263000 جنيه، وسعر تكلفة فدان الأرض الزراعية 26600 جنيه للفدان الواحد من بين الـ10 أفدنة، بإجمالى قيمة المسكن والأرض ٥29000 جنيه، وآلية السداد هى ٥٪ دفعة مقدمة من إجمالى قيمة الأرض والمسكن عند التخصيص، و٢٠٪ من قيمة الأرض والمسكن بعد مرور سنتين، بعد إثبات الجدية، و75%‎ تسدد على أقساط سنوية على مدة 30 سنة، ويتم السداد فى بنكى حكوميين هما «التعمير والإسكان- البنك الزراعى المصرى».







«شهادة خلو مصر من فيروس سى».. كيف قيّمتنا منظمة الصحة العالمية؟

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الدولة ستتسلم شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من مرض فيروس «سى»، خلال فعاليات الجمعية العامة المقبلة للمنظمة. يأتى ذلك بعدما سلم المدير العام للمنظمة، الرئيس عبدالفتاح السيسى تقريرًا عن متابعتهم الحملة، وصفها خلاله بأنها أكبر حملة فى تاريخ البشرية من حيث العمل، والكفاءة، والسرعة، بعد رصد لفعاليتها من 55 خبيرًا استمر لمدة 7 أشهر كاملة.



وأوضحت وزارة الصحة أن الوزارة بدأت خلال الموسم الدراسى الحالى للعام الثانى على التوالى، حملات اكتشاف وعلاج الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، والكشف عن فيروس «سى» لطلاب الإعدادية والثانوية والجامعات، مشيرة إلى تنظيم حملة للكشف عن الفشل الكلوى، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تهدف إلى اكتشاف كل الأفراد المحتمل إصابتهم بالفشل الكلوى، لمنع حدوث هذا بأى حال من الأحوال.



40 محطة لتحلية مياه البحر فى ٨ محافظات.. كيف حدث ذلك؟

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 375 ألف م٣/يوم، بتكلفة 7.976 مليار جنيه، بمحافظات «مطروح– البحر الأحمر– شمال سيناء– جنوب سيناء–بورسعيد– الدقهلية»، مشيرًا إلى أن إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، 1.72 مليون م3/يوم.



وأوضح وزير الإسكان أنه من المقرر تنفيذ 21 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 540.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 10.667 مليار جنيه، بمحافظات «مطروح– البحر الأحمر– شمال سيناء– جنوب سيناء– كفرالشيخ– البحيرة»، بخلاف 63 محطة قائمة، بطاقة إجمالية 799 ألف م3/يوم، بمحافظات «شمال سيناء– جنوب سيناء– البحر الأحمر– مطروح– الإسماعيلية– السويس».



معرض توت عنخ آمون فى لندن.. 300 ألف تذكرة مباعة حتى العام المقبل

بعد افتتاح وزير الآثار، الدكتور خالد العنانى، رسميًا، معرض «توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبى» فى العاصمة البريطانية لندن، اصطف آلاف الزائرين أمام المدخل الرئيسى لقاعة «ساتشى» منتظرين دورهم بالساعات لدخول المعرض والاستمتاع بمشاهدة بعض كنوز الملك الشاب، التى حلت ضيفةً على مدينة لندن فى محطتها الثالثة بعد زيارة مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ومدينة باريس بفرنسا.









وقالت الشركة المنظمة للمعرض، فى بيان لها، اليوم، إنه بسبب تزاحم الجمهور أمام المدخل الرئيسى لقاعة العرض قامت إدارة القاعة، بالتعاون مع الشركة، بمد ساعات الزيارة اليومية للمعرض، وأكدت الشركة، فى بيانها الصادر، أنه حتى الآن تم بيع 300 ألف تذكرة، وأن معظم التذاكر مباعة حتى منتصف شهر فبراير 2020.



فيديو الأسبوع؟





يرشح لكم فريق «الدستور News letter» هذا الأسبوع فيديو لوزارة الإسكان حول «مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة»، حيث تم الانتهاء من تطوير 201 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 156 منطقة أخرى.









صورة الأسبوع؟

يرشح لكم فريق النشرة هذا الأسبوع، صورة من تصوير المصور الصحفى بمؤسسة «الدستور»، محمد أسد، وهى تلخص المقولة الشهيرة «أمك والباقى تعوضه الأيام».





فريق النشرة:

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انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]





إن أسباب الوفاة كثيرةٌ من بينها وجع الحياةرُبَّما هُم مثلنا فى هذهالساعات يطوون ظلَّهم. لكنَّهُم هُم وحدهمالذين لم يَبْكِون فى هذا الصباح،ولم يَرواَ الموت المحلِّقَ فوقنا كالصقرفاًحياء هم أَبناءُ عَمِّ الموت، والموتىعنوان نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، هيثم أحمد زكى وشهد أحمد، اللذان فارقانا بلا إنذار، ربما لا يعرف كل منهما الآخر، لكن النهاية كانت قاسمهما المشترك، هما الآن فى حياة ثانية رحلا وفتحا أبواب الألم الكبير ليتذكر كل منّا المآثر فى حياته وفيمن فقدهم، خاصة اللحظات الأخيرة وثقلها فى أن تموت وحيدًا بلا لمسة وداع أو حتى قبلة على جبينك من والديك وأصدقائك، وأن تذهب إلى الموت راغبًا لست راهبًا.هيثم أحمد زكى، ممثل مصرى شاب، فارق الحياة فجر الخميس الماضى، عن عمر ناهز 35 عامًا، عاش يتيمًا ومات وحيدًا.فقد توفى نجل الممثلين المصريين الراحلين أحمد زكى، المتوفى عام 2005، وهالة فؤاد التى غيبها الموت فى 1993، عن 35 عامًا- وحيدًا فى منزله الواقع فى مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وأفاد التقرير المبدئى للمستشفى بأن الوفاة طبيعية وسببها «هبوط حاد فى الدورة الدموية».وكان التصريح الأكثر ألمًا وصدمة من رئيس نقابة المهن التمثيلية، أشرف زكى، «إنه لا أحد من أهل الفقيد كان موجودًا فى المستشفى لتسلم جثمانه، ما اضطره لطلب الاستئذان من المحامى العام للقيام بذلك».أما شهد أحمد، فقصتها بدأت قبل وفاة «هيثم» بيوم، الأربعاء الماضى، وانتهت برقود جثة ابنة مدينة العريش، الطالبة بالصف الثانى بصيدلة جامعة قناة السويس، فى هدوء داخل مشرحة زينهم فى القاهرة، فيبدو أن نية الفتاة الجامعية قد انعقدت منذ الأربعاء الماضى على أن تذهب فى رحلة بلا عودة، إذ تشير التحريات الأولية بعد العثور على جثتها فى نيل الوراق بنطاق محافظة الجيزة، إلى عدم وجود أى شبهة جنائية، ورجحت التحريات انتحارها.خرجت شهد من محل إقامتها بمدينة الإسماعيلية، حيث تقضى هناك أيام دراستها بالقرب من جامعة قناة السويس، على أن تعود لأسرتها فى العريش كل أربعاء، تقضى معهم يومى الجمعة والسبت، وتعود لجامعتها الأحد، ومساء الأربعاء، تلقى أصدقاؤها اتصالًا هاتفيًا من أسرتها يفيد بأن الفتاة الجامعية لم تعد لمنزل الأسرة، وهاتفها مغلق ولا يعرفون عنها شيئًا، حتى تم العثور اليوم، على متعلقات «شهد» على الكوبرى الدائرى بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، فتحركت قوات الإنقاذ النهرى على الفور، ومسحت المكان حتى عثرت على جثة لفتاة ترتدى نفس الملابس التى كانت ترتديها فتاة مختفية قبل يومين وهى «شهد».، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.محمد عبدالعزيز- وسام عطية- نغم رأفت- دعاء عبدالوهاب- سلمى أشرف- رغدة محمد- ياسمين محمود- منة سالم- أمينة زكى.أحمد عاطف رمضانأحمد غنام