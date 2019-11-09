انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتصار السيسي، المصريين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وقالت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى - صلى الله عليه وعلى آله أجمعين- كل عام وأنتم بخير.



واستبق الرئيس السيسي في وقت مبكر التهنئة قائلًا: "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير".