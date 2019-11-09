مصادر: التعديل الوزاري بالعراق يشمل 5 وزارات

قال مصدر مطلع في رئاسة الوزراء العراقية إن عادل عبدالمهدي سيجري تعديلا وزاريا في حكومته، يشمل وزارات الصحة والكهرباء والتجارة والإسكان والبلديات.



وأوضحت مصادر أخرى أن قوات مكافحة الشغب العراقية تدفع بقواتها لفتح جسرى الأحرار والسنك المغلقين من المتظاهرين في بغداد، مشيرةً إلى إصابة نحو 50 متظاهرا بقنابل مسيلة للدموع.



ووعد رئيس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهدي، بإجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين، معتبرًا أن التظاهرات أداة مهمة للضغط من أجل تحقيق الإصلاحات.



وأكد، في بيان، اليوم السبت، أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في مسألة سقوط قتلى وجرحى بصفوف المتظاهرين وقوات الأمن.



وقال عبدالمهدي: "الحكومة والسلطات القضائية لن تبقي معتقلًا من المتظاهرين، وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية من أي طرف كان"، مشددًا على أن الحكومة ستلاحق كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل خارج إطار القانون.



وتستمر الاحتجاجات في العراق ليومها الثالث والعشرين على التوالي، وسط حالة من التصعيد والعنف بين الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن حصيلة كبيرة من القتلى والجرحى وقعت أثناء محاولة الأمن العراقي لفض اعتصام المحتجين.