تنظيم الإخوان الإرهابى يستعين بمنظمات حقوقية للإساءة لمصر (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد استعانة تنظيم الإخوان الإرهابي بمنظمات حقوقية مشبوهة للإساءة لمصر.



وأشار الفيديو إلى أن هناك منظمات حقوقية مشبوهة تتورط بالإساءة لمصر والدفاع عن الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" المتواطئة مع الإرهاب وجماعة الإخوان، وكذلك منظمة العفو الدولية.



وأوضح الفيديو، تأكيد التقارير المشبوهة للمنظمة بأنه يتم استخدامها كأداة للتشويه والفبركة وبث الأكاذيب للتحريض ضد الدولة المصرية، وغيرها من الدول العربية المعتدلة، والتي سعت تقاريرها إلى خلق حالة من عدم الرضا عن حالة حقوق الإنسان بمصر، وكشفت في الوقت نفسه عن حجم العداء الذي تكنه تلك المنظمات للدولة المصرية.



ولعل الخطوات الإيجابية الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان انطلاقًا من اقتناعها الذاتي بمحورية حقوق الإنسان، أبلغ رد على تلك المنظمات التي خلت تقاريرها من أي مصداقية.