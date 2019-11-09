الفيضانات تجتاح الجبل الأسود (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، لفيضانات وانهيارات أرضية تجتاح جمهورية الجبل الأسود، وأسفرت الفيضانات عن غرق عدد من المدن، وعزل عدة مدن أخرى.



وضربت الأمطار الغزيرة الجانب الساحلي المطل على البحر الأدرياتيكي، ما تسبب في غمر الطرق والمنازل بمدينة "تشيرسيك نوفي" الساحلية.



وأسفرت الفيضانات، عن تعطل حركة المرور في بعض الطرق التي تربط العاصمة بودجوريتسا بالجزء الشمالي من البلاد، فيما منعت الفيضانات والانهيارات الطينية الحركة على الجسور والطرق، كما انعزلت عشرات المنازل بسبب ارتفاع منسوب المياه بمدينة "نيكشيتش" الكبرى.