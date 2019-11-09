خبير سياسى: دعم قطر العدوان التركى على سوريا تجاوز غير مبرر

قال سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن التحالف بين قطر مع تركيا لدعم العدوان التركي في تمويل ودعم الإرهاب في شمال شرق سوريا، يعتبر تجاوزًا غير مبرر، ولكن بشكل واضح هناك ذرائع تركية بما يتعلق بالأكراد أو بقوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستانى.



وأضاف "راغب"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطر ليست دولة جوار مع سوريا، وليست لها علاقة بالأكراد، لافتًا إلى أن قطر دولة على جانب الخليج ليست لها حدود مشتركة مع سوريا أو حتى تركيا التي تدعمها، والشيء المشترك هو "تنظيم داعش"، بالإضافة إلى الفصائل الموجودة في إدلب سواء إن كانت قاعدية أو إخوانية أو أحرار الشام أو جيش الإسلام أو جيش التوحيد أو جبهة تحرير الشام.



وتابع الخبير السياسي أن هناك قاسمًا مشتركًا بينهما وهو اتحادهما في معسكر واحد لصناعة القرارات الخاصة بالبلدين، منذ بداية الربيع العربي، وكانت قطر عند ترشيح أحد لرئاسة ائتلاف المعارضة يكون هناك مرشح تركي قطرى ومرشح آخر خليجي.