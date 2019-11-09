ضبط عناصر إرهابية قبل تنفيذ أعمال تخريبية بالبحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية موجودة في الخارج.



وقالت الوزارة البحرينية، في بيان لها اليوم السبت، إن العناصر التي تم ضبطها كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة المقبلة في المملكة.



وجاء في بيان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالمملكة: "أنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، تم القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة المقبلة".



وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالبحرين، استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.