الأرثوذكسية تستعد لصوم الميلاد.. والبابا بين القاهرة والإسكندرية

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاستقبال صوم الميلاد المجيد في 25 نوفمبر الجاري، لمده 43 يومًا متصلة تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والذي يحل في 7 من يناير من كل عام.



وخلال فترة صوم الميلاد يسمح فيها بتناول الأطعمة النباتية والأسماك طيلة الـ43 يومًا، على خلاف صوم الأربعيني الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك، إذ يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى.



وكشفت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال صوم الميلاد المجيد.



وأضافت المصادر الكنسية أن البابا تواضروس يبدأ خلوته الروحية خلال فترة صوم الميلاد بدير الأنبا بيشوي والقاهرة والإسكندرية، كعادة بابوات الكنيسة في قضاء أغلب فترات الصوم كخلوة روحية بالدير كطقس رهباني متبع.



وتابعت المصادر الكنسية: إن البابا تواضروس الثاني خلال قضائه فترة الخلوة يحرص على متابعة أحوال الكنيسة بمصر وبلاد المهجر.



وعلى صعيد الأديرة القبطية، فتبدأ بإغلاق أبوابها تزامنا مع بدء صوم الميلاد المجيد، على أن تبدأ في استقبال الزوار عقب حلول عيد الميلاد المجيد في يناير 2020.



وعلى صعيد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وفقًا للأنبا دانيال مطران الأقباط الكاثوليك، في بيان له، فإن إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 25 من ديسمبر المقبل، وليس 7 من يناير.



وأضاف مطران الكاثوليك في بيانه: إنه بعد ما لوحظ في بعض كنائس الإيبارشية أنها تحتفل في السابع من يناير والبعض الآخر يحتفل في 25 ديسمبر، مما يؤثر على روح الجامعة للكنيسة، فقرر توحيد موعد عيد الميلاد على مستوى الإيبارشية ليصبح في 25 ديسمبر، على أن يبدأ صوم الميلاد المجيد في 10 من ديسمبر المقبل.