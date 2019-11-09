البرلمان العراقي ينعقد لبحث سبل تهدئة المتظاهرين

بدأت جلسة البرلمان العراقي في الانعقاد، منذ قليل، بحضور 232 نائبًا، وفقًا لما نقله التلفزيون العراقي.



وينعقد البرلمان اليوم في إطار دعوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لبحث أزمة الاحتجاجات واتخاذ إجراءات لتهدئة المتظاهرين.



وكان اعتبر عبد المهدي، المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أول أكتوبر الماضي، فرصة لإجراء إصلاحات جذرية، واعدا بإتاحة مزيد من الفرص أمام الشباب، وفقًا لقناة العربية السعودية.



وتعهد عبد المهدي، بتنفيذ إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة القادمة، قائلا "إضافة لحزم الإصلاحات التي صدرت تباعًا من مجلس الوزراء ومجلس النواب والتي نعمل جاهدين على تنفيذها فهناك حزم أخرى جديدة من الإصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف".



وأضاف أن هناك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها ان لا تترك عراقيًا تحت مستوى خط الفقر، على حد قوله.