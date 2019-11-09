إعلان القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية بالجزائر

أعلن كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري الجزائري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل والتي تضم 5 مرشحين.



وقال فنيش- في بيان وجهه عبر التلفزيون الجزائري- إن القائمة النهائية تضم 5 مرشحين هم: عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات وعبدالمجيد تبون، رئيس الوزراء الأسبق وعبدالقادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.



وأشار فنيش إلى أن المجلس الدستوري رفض الطعون التسعة التي قدمها مرشحون رفضت السلطة المستقلة للانتخابات قبول ملفاتهم، بعد دراسة كل الطعون.



وأوضح أن المجلس الدستوري أبلغ قراره بإعلان القائمة النهائية التي تضم 5 مرشحين إلى الرئيس عبدالقادر بن صالح، ومحمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.