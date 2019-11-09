جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .. مسئولية مجتمعية .. وانفتاح على العالم

◄ بروتوكولات تعاون بين الجامعة وكبرى الجامعات الدولية



◄ قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى الجامعى للمساهمة فى مبادرات الرئيس



◄ الجامعة الذكية للارتقاء بالعملية التعليمية والتحول الى المجتمع "الرقمى"





مجموعة من الأنشطة المتنوعة تقوم بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى اطار الالتزام الاخلاقى بالمسئولية المجتمعية وهو الاتجاه الذى يتم تنفيذه تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك للمساهمة فى المبادرات الانسانية غير المسبوقة التى اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الارتقاء بالمجتمع وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين فى مختلف المجالات.



صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة واضاف أن نشاط جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لم يتوقف فقط عند حد المبادرات المجتمعية وحسب بل أن الجامعة تقوم أيضاً بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب وذلك بالسعى المستمر نحو تحديث أدوات ووسائل التدريس فى اطار التوجه العام نحو تحويل الجامعة الى جامعة ذكية تعمل وفق احدث ما وصل اليه العالم فى مجال المجتمع الرقمى الذى يعد بمثابة نقلة نوعية فى الجامعات المصرية.



وفى اطار الأنشطة المجتمعية فقد أطلقت مستشفى سعاد كفافي التعليمي التابعة لكلية الطب البشرى بالجامعة عدة قوافل طبية متعددة التخصصات وذلك للكشف الطبى على طلاب المدارس تحت شعار «صحة أطفالنا» للكشف على طلاب المدارس الحكومية والخاصة في جميع التخصصات الصحية، وقد سخرت المستشفى لهذه القوافل جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.



وأشار الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفي سعاد كفافي الجامعي الى أن ذلك يتم فى نفس التوقيت الذى تم فيه اعتماد مستشفى سعاد كفافى الجامعى لتصبح مركزاً لتقديم أنشطة التطوير المهنى الطبي وهو الاعتماد الذى حصلت عليه من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهو ما ينعكس بشكل كبير على مكانة المستشفي وتأكيد قيمتها فى المجتمع سواء على المستوى الاكاديمى أو المستوى العام.



موضحاً أن هذا الاعتماد هو نتاج رؤية متجددة بضرورة النهوض بالمستشفي لوضعها علي خارطة المراكز الطبية المتميزة ليس فقط كمقدم للخدمة الطبية وانما كمركز لإعداد الكوادر الطبية من أبناء الجامعة وأبناء الجامعات المصرية الأخري.. واللافت للنظر أن هذا الاعتماد جاء فى اعقاب موافقة وزارة التعليم العالي علي تدريب أطباء الامتياز من خريجي كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى سعاد كفافي الجامعي بما يعكس مدي الثقة في إمكانيات المستشفي من الناحية الفنية والتقنية والذي يرجع بالأساس إلي وجود كوادر طبية متميزة في بيئة عمل تتوافر بها احدث الأجهزة وأكثرها تطورا في التخصصات الاكلينيكية المختلفة.



ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة فى اطار انفتاحها على العالم الخارجى ونقل الخبرات الدولية وقعت العديد من بروتوكلات التعاون مع كبرى جامعات العالم ومن بينها التعاون العلمى والثقافى مع عدة جامعات يونانية ومع جامعة جنوا الايطالية لمنح الطلاب فرصة التدريب العملي بكلية الطب التابعة لجامعة جنوا .. الى جانب تعاون آخر مع كليات التجارة بجامعة "لندن سكول" والتى يتم بمقتضاها إنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، وذلك انطلاقا من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا فى نقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.