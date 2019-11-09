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عالم

سيدة من ذوى الإعاقة تكشف محاولات "حفيد مؤسس الإخوان" لتدميرها بعد الكشف عن اغتصابه لها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:04 م
طارق رمضان
طارق رمضان
سارة الشلقاني
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اتهمت إحدى ضحايا جرائم الاغتصاب طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، والأستاذ السابق بجامعة "أوكسفورد"، بأنه يعمل على تدمير حياتها، ويقود حملة تشويه واسعة النطاق تجاهها.

وأوضحت كريستل- اسم مستعار- 47 عاما، خلال حوارها لصحيفة "التليجراف" البريطانية، وهو الظهور الأول لها إعلاميًا، أنها حاولت الانتحار بسبب محاولات "رمضان" الانتقام منها، لكشفها عن تعرضها للاغتصاب، عبر محاولاته تدمير حياتها وتكذيبها باستمرار، تحديدا في كتابه الجديد الذي يحمل اسم "واجب الحقيقة".

اكتئاب ومحاولات انتحار
وأكدت كريستل، وهي من ذوي الإعاقة الجسدية نتيجة مرض ما في العظام، أنها حاولت الانتحار عدة مرات بسبب ما فعله "رمضان"، وما تعرضت له بعد الكشف عن اغتصابها عام 2017، مشيرةً إلى أنها كانت تعاني من مرض الاكتئاب الحاد، ووصل وزنها لـ30 كيلوجرامًا فقط.

وقالت: "لقد خرجت من حالة مرضى بالاكتئاب الحاد للتو، بينما يحاول (رمضان) أن ينتقم مني ويدمر حياتي، أحاول أن أخرج لأمارس حياتي وأتولى عملي الخاص، لكنه يحاول تدمير ذلك"، مشيرة إلى محاولاتها منع نشر كتاب حفيد الإخوان، بسبب ما يحويه من أكاذيب في واقعة اغتصابه لها.

تشويهها في كتاب "رمضان"
ونشر رمضان كتابًا، في سبتمبر الماضي، يقع في 300 صفحة، ويزعم خلاله أن النساء اللواتي اتهمنه بالاغتصاب كاذبات، وأنهن كن يشعرن بالغيرة ويتطلعن إلى تسوية الحسابات معه، واستغلال ما يحدث له، بعيدا عن الحقائق.

وحاولت "كريستل" منع نشر الكتاب، نظرًا لأنه تحدث عن هويتها 84 مرة، لكن المحكمة الفرنسية رفضت دعوتها، نظرًا لأن اسمها معروف بالفعل للجمهور في فرنسا.

منع رمضان من التدريس في أكسفورد
وتم منع رمضان، 57 عاما، من ممارسة عمله في جامعة "أكسفورد" بعد اتهامه باغتصاب ناشطة نسائية في عام 2012، وامرأة معاقة في عام 2009، فيما قال متحدث باسم الجامعة: "لقد اعترفت الجامعة باستمرار بخطورة الادعاءات الموجهة ضد رمضان، مع التركيز على أهمية العدالة ومبادئها والإجراءات القانونية الواجبة، والإجازة التي تم الاتفاق عليها لا تنطوي على أي افتراض أو إقرار بالذنب، لكنها تسمح لطارق بمعالجة الادعاءات الخطيرة للغاية المرفوعة ضده، والتي يرفضها جميعها رفضًا قاطعًا".

وتم احتجاز رمضان في السجن لمدة 9 أشهر، خلال عام 2018، في قضية أطلق عليها اسم "ME Too أنا أيضًا" في المجتمع الإسلامي داخل فرنسا، كانت تندد وتدين جرائم الاغتصاب التي ارتكبها رمضان ضد عدد من النساء.

توسيع اتهامات الاغتصاب ضد "حفيد البنا"
وتم توسيع القضية المرفوعة ضد حفيد مؤسس الإخوان في أكتوبر الماضي، بعد التعرف على اثنين آخرين من الضحايا المزعومين، من خلال الوثائق الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة به.

من جانبها، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن السلطات في سويسرا تحقق مع "رمضان" بعد تلقي شكوى بشأن ارتكابه جرائم الاغتصاب، إذ فتح المدعون في جنيف تحقيقًا في قضية الاغتصاب وسوء السلوك الجنسي، فيما رفض محاميه إيمانويل مارسيني التعليق على آخر مزاعم ضده بارتكاب جرائم اغتصاب في فرنسا.

وأوضحت "ديلي ميل" أن المرأة التي تقف وراء الشكوى الأخيرة ضد رمضان، أخبرت الشرطة بأنه اغتصبها مرارًا داخل غرفته بفندق "سوفيتيل" في مدينة ليون الفرنسية، قائلة: "عنف لا يوصف، وعندما هددته بإبلاغ الشرطة، أجاب بأنني لا أعرف مدى قوتي".

وقالت أيضًا إن رمضان قد اتصل بها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي في يناير الماضي، بعد شهرين من إطلاق سراحه من السجن، وقال إنه يريد أن يقترح عليها عرضا ذا طبيعة مهنية دون تقديم تفاصيل.
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