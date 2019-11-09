رئيس "النقاد الرياضيين": مصر أبهرت العالم للمرة الثانية بحفل أمم إفريقيا

أشاد حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، بتنظيم مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وبحفل الافتتاح معلقًا: "أمر جميل"، مؤكدًا أن مصر أبهرت العالم للمرة الثانية بتنظيمها البطولات القارية.



وأضاف "خلف الله"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، تمت استضافتها في أكثر من دولة من قبل، ولم يكن هناك اهتمام بعمل افتتاح للبطولة مثلما حدث أمس في مصر، بسبب وجود الإمكانيات وتنظيم قبلها كأس الأمم الإفريقية 2019.



وعلق على فوز المنتخب الأولمبي المصري، قائلًا: "أهم شىء فى البداية الدفعة المعنوية التى يتوقف عليها تحقيق أي نجاح"، لافتًا إلى أن هذا الفوز رفع الحالة المعنوية لدى الفريق ويؤهله للمباريات التالية.



وأشار إلى أن مستوى المنتخب المصري فى المباراة الأولى أقل من المطلوب أو تأثر بعض الشىء بحالة اللاعبين، ولكن نتيجة مباراة البداية بمثابة دفعة قوية للمباريات التالية.