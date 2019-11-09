حماده هلال يستعد لطرح "صلوا على رسول الله"

يستعد المطرب ​حمادة هلال​، لتقديم أغنية دينية جديدة تحمل اسم "صلوا على رسول الله"، احتفالا بذكرى مولده (ص) ولم يستقر حتى الان على موعد لطرحها.



كان هلال قد انتهى مؤخرا من تسجيل الاغنية، ويعمل حاليا على تصويرها بطريقة الفيديو كليب وفور الانتهاء، سيطرحها على يوتيوب وبعض القنوات الفضائية.



يذكر أن حماده هلال سبق وان قدم عددا من الاغانى التى تحتفل بمولد النبى منها "محمد نبينا" تم تصويرها عام 2006 وكانت من إخراج عثمان أبو لبن، أما أغنية "سيدنا النبي" فقد تم تصويرها عام 2012.



على جانب آخر، لم يحسم حماده هلال أمره من المشاركة فى السباق الرمضانى من عدمه حتى الان، ولم يتعاقد بشكل رسمى على المشاركة فى السباق الرمضانى.



يذكر ان حماده هلال شارك الموسم الماضى بمسلسل "ابن اصول" مع أيتن عامر، أحمد كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم ابوزيد، رانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج ‏محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرچي.‏