بكين ترحب بتأكيد واشنطن تكافؤ أنظمة فحص الدواجن بين البلدين

رحبت الصين، اليوم السبت، بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تكافؤ أنظمة فحص منتجات الدواجن بين البلدين.



جاء ذلك، في بيان مقتضب للمصلحة العامة للجمارك الصينية، اليوم السبت، بمناسبة تأكيد السجل الفيدرالي الأمريكي تكافؤ نظامي فحص منتجات الدواجن، وذلك بعد أيام من تأكيد (واشنطن) أيضا تكافؤ نظامي الإشراف على منتجات سمك (السلور) في البلدين.



وكان كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين اتفقوا في محادثات هاتفية مؤخرًا على وجود آليات للإشراف على واردات الدواجن الصينية المصنعة وسمك السلور، مع رفع الجانب الصيني الحظر المفروض على صادرات الدواجن الأمريكية وتطبيق نظام معلومات الصحة العامة (بي إتش آي إس) على منتجات اللحوم.