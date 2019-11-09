دير لاين: "ناتو" أقوى تحالف دفاعي في العالم

رأت الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" أثبت أنه رائع لكونه درعا واقية للحرية، على حد تعبيرها.



ونقل موقع "دويتشه فيله" الإخباري الألماني عن لاين قولها- في تصريحات لها: "لا يمكن أن نروي تاريخ أوروبا من دون تاريخ حلف شمال الأطلسي"، مشددة على أنه أقوى تحالف دفاعي في العالم.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعتبر، أمس الأول الخميس، أن الحلف في حالة "موت سريري"، منتقدا قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا في سوريا.