مصادر بـ"التعليم" تكشف عن تطورات جديدة بشأن المدارس اليابانية

كشفت مصادر بهيئة الابنية التعليمية، أن الهيئة بدأت طرح 13 مدرسة جديدة من المداريس المصرية اليابانية ضمن المرحلة الثانية التى تستهدف بناء 55 مدرسة.



وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أن الهيئة عملت على تحديد 13 موقعا فى محافظات مختلفة، على أن تبدأ فى عمليات البناء، مؤكدة على أنه من المقرر أن بناء مدرسة مصرية يابانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقالت المصادر إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتابع موقف المدارس المصرية اليابانية أول بأول مع الهيئة بقيادة اللواء يسري سالم عبد الله.



