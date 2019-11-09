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تقارير ومتابعات

من الاغتصاب للصور الإباحية.. جرائم "حفيد البنا" تفضح إدعاءاته

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:52 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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تتوالى فضائح حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، كان آخرها تركيز الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على اتهام امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة لطارق رمضان، الأستاذ السابق بجامعة أوكسفورد باغتصابها ومحاولة تدمير حياتها.

وقالت "ديلى ميل" إن الضحية المعروفة باسم مستعار "كريستل"، واحدة من امرأتين اتهمتا طارق رمضان، 56 عاما، بالاغتصاب.

وأوضحت الصحيفة أن حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، تم تعليقه من منصبه كأستاذ للدراسات الإسلامية المعاصرة في كلية سانت أنتوني بعد اتهامه في فرنسا باغتصاب مرأة عاجزة في عام 2009، وناشطة نسوية في عام 2012.

وتقول كريستل، التي تعاني من مرض في العظام، إن رمضان حاول تشويهها من خلال كتاب ذكر اسمها فيه 84 مرة.

لم تكن هذه هي الفضيحة الأولى لحفيد حسن البنا، فقد سبق أن تم اتهامه في عدد من القضايا،نستعرضها فى السطور التالية:

" 776 صورة إباحية"
أفادت صحيفة "لو جورنال دي ديمانش"الفرنسية، أن الشرطة اكتشفت بعد فحص دقيق وتحليل لبيانات أجهزة طارق رمضان الإلكترونية، 776 صورة جنسية على مختلف وسائط حفظ الوثائق المملوكة له، بعضها مع سيدات تقاضينه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أيضا أن البحث قاد المحققين الثلاثة إلى صور جنسية له، بينها صور "سيلفي" مع نساء في وضعيات غير أخلاقية، مشيرة إلى أن المحققين في اتهامات الاغتصاب التي تلاحق رمضان، بحثوا في هاتفي "آيفون 7 بلس" و"سامسونج جالاكسي" وقرص تخزين خارجي وكمبيوتر "ماكبوك برو" و"آيباد برو" ومفتاح USB وحاسوبين آخرين.

وفتش المحققون أيضا في الصفحات، فوجدوا أن طارق بحث في يناير 2018 عن "تدليك حسي في المنزل"، كما بحث أيضا من يؤمن له الحراسة بمدينة ليل الفرنسية وغيرها من المعطيات التي وجدوها على أغراضه الشخصية.

"اغتصاب جماعي"
تورط حفيد البنا، في واقعة اغتصاب جماعى تعود إلى عام 2014، بحسب صحيفة "جورنال دو ديمانش" وإذاعة و"أوروبا-1".

والكارئة أن الإخوانى البجح خرج ليزعم أنه كان "ضحية مكيدة" حاكت خيوطها نساء "كاذبات" بعد أن اتهمنه باغتصابهن، مدعيا أنه لم يكن يوما عنيفا تجاه المرأة.

واعترف: "كل ما مارسته سابقا مع أى امرأة كان برضى الطرفين، لم أكن يوما عنيفا وأنا أبغض العنف".





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