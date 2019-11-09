وفد الصحة يتوجه إلى أوغندا خلال أيام للاستعداد لـ"علاج مليون إفريقى"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هناك وفدا سيتوجه لدولة أوغندا خلال أيام للتجهيز لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي.



وأكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان، أنه بنهاية شهر نوفمبر الجاري ستكون المبادرة نفذت داخل 5 دول إفريقية.



وأوضح للدستور أنه يتم التنسيق مع الدول قبل البدء فى المبادرة، من خلال الزيارات الاستطلاعية والتي تسبب سفر الفريق الطبي الذي يسافر ليساعد الدول فى تطبيق المبادرة بيوم واحد.



وأضاف أن هذا الفريق يقوم باختيار المستشفى الذى يصلح لتطبيق المبادرة.