مجلة أمريكية تفضح سياسات أردوغان فى شمال سوريا

كشفت فضائية "إكسترا نيوز"، عن أهم ما جاء في تقرير عن تركيا للمجلة الأمريكية "فورين بوليسي"، حيث قالت إن التقرير يوضح أن أردوغان يريد أن يغير التركيبات السكانية كوسيلة سياسية للوصول إلى أهدافه، في شمال سوريا.



ويلفت التقرير إلى أن أردوغان يسعى حاليًا إلى إعادة رسم الخريطة العرقية بالشرق الأوسط، عبر توطين اللاجئين كسلاح والفصائل المسلحة، بحجه إقامة منطقة آمنة للاجئين في شمال سوريا.



وذكرت فورين بوليسي أن محاولات أردوغان الحالية تعتبر امتدادًا لتاريخ طويل من التهجير القسري للسكان الذي مارسته الإمبراطورية العثمانية، وهو ما ترك بصمة لا يمكن إزالتها في شمالي سوريا خصوصًا.