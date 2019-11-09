كريم قاسم عضو لجنة تحكيم مهرجان فيديو ماراثون للشباب

يسافر الفنان الشاب كريم قاسم إلى فرنسا للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان فيديو ماراثون للشباب بدورته السادسة، الذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق في يومين فقط.



فى سياق آخر، سيخوض كريم قاسم بفيلمه "ليلي خارجي" للمخرج أحمد عبدالله، منافسات مهرجان السينما الإفريقية FCAPA، من خلال مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة بين 8 و13 نوفمبر الجاري.



مؤخرًا، حصل "ليل خارجي" على جائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، كما شارك فيلمه "سواح" في أكثر من 20 مهرجانًا حول العالم، وحصد 11 جائزة آخرها بمهرجان الفيلم العربي بفاميك.



ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض ببلجيكا وفرنسا في مطلع عام 2020، بعد نجاحه في شباك التذاكر في لوكسمبورج، الفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال، تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.



