مفتى الجمهورية يهنئ السيسى بالمولد النبوى الشريف

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأمة الإسلامية والعربية والمصرية قيادة وشعبًا بذكرى المولد النبوي، حيث ولد الرسول في مكة المكرمة في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول شهر الأنوار.



كما هنأ "علام"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى المولد النبوي، داعيًا له أن يوفقه وأن يشد من أزره في أداء مهمته.



وقال "علام"، عبر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو نموذج كريم في كل صفاته، رحميا بكل أمته، فقد أخبر الله عنه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، مضيفًا أن الرحمة والمودة والحنان والرفق واللين تجسدت في رسولنا الكريم".